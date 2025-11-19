В кинотеатре Музея Победы представят пять премьер до конца 2025 года

Сотрудники "Поклонки" запланировали встречи с режиссерами и актерами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кинотеатр "Поклонка" Музея Победы представит пять премьерных показов до конца 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Также запланированы встречи с режиссерами и актерами.

"Последние два месяца юбилейного года для кинотеатра "Поклонка" стали очень насыщенными. Так, в начале ноября на нашей площадке прошел XXII Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", в рамках которого зрителям было представлено 45 новых картин", - отметила руководитель кинотеатра Лара Помыканова.

Так, 27 ноября в кинотеатре Музея Победы зрителей ждет премьера короткометражных документальных фильмов из цикла "Культурный код. Россия 3.0: Путь Победы", посвященных городам-героям и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Спикером мероприятия станет Арина Шарапова. Также 5 декабря состоится презентация документального фильма "Цитадель". Он расскажет о двух современных жителях Казахстана, которые отправились в путешествие по следам своего героя-предка, защитника Брестской крепости Касыма Жарменова.

Регистрация на мероприятия бесплатная. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.