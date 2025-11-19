Посольство РФ: Нидерланды проявили страх перед русской культурой

Так в диппредставительстве прокомментировали отмену концерта пианистки Елизаветы Леонской в городе Эйндховен из-за ее выступления в Москве

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Отмена концерта пианистки Елизаветы Леонской в нидерландском городе Эйндховен из-за ее выступления в Москве стала проявлением невежества и страха перед русской культурой. Об этом ТАСС заявили в посольстве РФ в Нидерландах.

"Наслышаны о данном решении, очевидно политизированном и принятом в угоду политической конъюнктуре. Это не просто акт цензуры - это проявление глубочайшего невежества и страха перед богатейшей русской культурой", - подчеркнули в дипмиссии. Там также напомнили, что в канун Рождества почти повсеместно в Нидерландах звучит музыка великого русского композитора П. И. Чайковского из балета "Щелкунчик".

"Хотели изолировать Россию, но в итоге изолировали сами себя. Убеждены, что нидерландские ценители искусства сами сделают выводы в данной ситуации о том, является ли концертный зал города Эйндховен домом культуры в истинном значении этого слова", - резюмировали в посольстве.

Ранее Эйндховенский концертный зал на своем сайте сообщил, что запланированное на 4 декабря выступление известной пианистки Елизаветы Леонской было отменено после "тщательного изучения всех обстоятельств", среди которых - российское происхождение артистки и ее участие в концерте в одном из московских театров. Руководство зала подчеркнуло, что формально действует в рамках рекомендаций Ассоциации директоров театров и концертных площадок Нидерландов, допускающими участие российских и белорусских музыкантов в мероприятиях на территории королевства только в том случае, если они "не выражали поддержку" специальной военной операции РФ. Администрация площадки подчеркнула, что решила отказаться от проведения концерта Леонской, так как пианистка, имеющая "российское происхождение и австрийское гражданство", недавно выступила в одном из московских театров, предоставившем бесплатные билеты военнослужащим и членам их семей.

Елизавета Леонская родилась в 1945 году в Тбилиси, рано проявила способности к музыке и уже в 11 лет впервые выступила с оркестром. Окончила Московскую консерваторию, став лауреатом ряда крупных международных конкурсов. В 1978 году эмигрировала в Австрию и поселилась в Вене, где построила успешную международную карьеру. Сотрудничала со Святославом Рихтером, выступала с ведущими оркестрами Европы и мира, получив несколько государственных наград. Леонская широко известна как одна из выдающихся исполнительниц музыки Шуберта и многолетний наставник молодых пианистов.