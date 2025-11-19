В Париже откроют новый памятник Пушкину

Торжественную церемонию возглавит посол России во Франции Алексей Мешков

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Памятник основоположнику современного русского литературного языка Александру Пушкину будет открыт 20 ноября в Париже. Торжественная церемония пройдет на территории Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) на левом берегу Сены в центральном VII округе столицы.

В торжественной церемонии, которую возглавит посол России во Франции Алексей Мешков, примут участие глава постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, видные соотечественники и французские друзья РДКПЦ, деятели культуры. Ожидается, что из Бельгии на церемонию прибудет прямой потомок поэта по мужской линии Александр Александрович Пушкин.

Автором памятника стал известный скульптор, автор монументальных произведений, академик Российской академии художеств Александр Таратынов, чья бронзовая композиция в память о Русском экспедиционном корпусе была установлена 10 лет назад во французском городе Курси.

Символично, что памятник воздвигнут на набережной, носящей имя Жака Ширака. Пятый президент Пятой Республики, возглавлявший страну в течение двенадцати лет в 1995-2007 годах, был большим почитателем русского поэта. Ширак, еще в юности выучивший русский язык, перевел на французский главу из романа в стихах "Евгений Онегин".

Знаток французской культуры

Деятельность РДКПЦ, как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель центра, советник-посланник посольства РФ во Франции Анна Котлова, направлена на распространение русского языка и русской культуры. Памятник расположен напротив здания, где размещается представительство Института русского языка имени А. С. Пушкина. В 2016 году, напомнила собеседница агентства, почетный диплом "посла русского языка в мире" был вручен руководством института известной французской певице Мирей Матье, назвавшей язык Пушкина "языком любви, искусства, поэзии".

Как напоминают французские историки, Пушкин свободно говорил на языке Мольера и был столь тонким знатоком культуры Франции, что получил от лицейских товарищей прозвище "француз". Это второй памятник Пушкину в Париже. Первый, автором которого был скульптор Юрий Орехов, открыли на правом берегу Сены в "Сквере поэтов" в шестнадцатом округе столицы в 1999 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения поэта.