Песков: Путину нравится хорошая этническая музыка
Редакция сайта ТАСС
22:59
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно относится к хорошей этнической музыке. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этническая музыка хорошая [президенту], конечно, нравится", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, любит ли президент этномузыку.
5 ноября в ходе совета по межнациональным отношениям в Кремле глава межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России. В нее вошла композиция калмыцкой этно-электропанк-группы HAGRIN под названием "Полынь".
"Я не знаю, послушал ли [Путин подаренную ему пластинку], но вряд ли было время", - добавил Песков.