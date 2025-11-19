Песков: Путину нравится хорошая этническая музыка

Пресс-секретарь президента России отметил, что не знает, послушал ли глава государства подаренные ему пластинки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно относится к хорошей этнической музыке. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этническая музыка хорошая [президенту], конечно, нравится", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, любит ли президент этномузыку.

5 ноября в ходе совета по межнациональным отношениям в Кремле глава межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России. В нее вошла композиция калмыцкой этно-электропанк-группы HAGRIN под названием "Полынь".

"Я не знаю, послушал ли [Путин подаренную ему пластинку], но вряд ли было время", - добавил Песков.