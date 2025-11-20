Майе Плисецкой исполнилось бы 100 лет

Одна из величайших балерин XX века танцевала практически 60 лет, и почти 50 из них - на сцене Большого театра

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Одной из величайших балерин XX века народной артистке СССР Майе Плисецкой исполнилось бы 100 лет. В преддверии юбилея ТАСС поговорил о легенде и символе Большого театра с ее родным братом известным танцовщиком и хореографом Азарием Плисецким, ее партнером по сцене народным артистом СССР Борисом Акимовым и специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Плисецкую приняли в труппу Большого театра в 1943 году, сразу после окончания Московского хореографического училища. Как отметил Михаил Швыдкой в беседе с корреспондентом ТАСС, Плисецкая была "уникальной долгожительницей на балетной сцене", что является ярким примером ее волевых и творческих качеств. Она танцевала практически 60 лет, и почти 50 из них - на сцене Большого театра. Одно только "Лебединое озеро", по ее собственным подсчетам, она исполнила более 800 раз. Она танцевала все главные партии в классическом репертуаре и обрела поистине триумфальную славу, покорив своим искусством буквально весь мир. По словам самой Плисецкой, именно супругу композитору Родиону Щедрину она во многом обязана своей долгой карьерой. "Он написал для меня "Конька-горбунка", потом были "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", - перечисляла Майя Михайловна. "Благодаря его балетам моя творческая жизнь продлилась лет на 25", - уверяла артистка. На гала-представлении в Государственном Кремлевском дворце по случаю ее 80-летия балерина признавалась, что собирается танцевать как минимум до ста лет.

По мнению Швыдкого, Плисецкая была уникальной балериной, которая в равной степени танцевала и большую классику, и то, что называется современным танцем. "Она прославилась в мире во время известных гастролей в Лондоне, в Нью-Йорке, где она выступала в труппе Большого театра в 1950-1960-е годы. Но одновременно она танцевала и в балетах Мориса Бежара, который развивал язык балета, работала с другими хореографами, которых можно причислить к авангарду балетного искусства XX века. Она действительно одна из великих балерин XX столетия, совершенно уникальной судьбы, дарования, которая, безусловно, заслуживает того, чтобы о ней помнили и в последующих столетиях - до тех пор, пока существует балетное искусство", - сказал он.

"Балерина от Бога"

По словам родного брата балерины известного танцовщика, хореографа и педагога Азария Плисецкого, основными чертами ее личности были твердость духа и убежденность. "Легких путей у нее не было. Майя своей убежденностью, а убежденность - это основная черта ее характера, преодолевала массу трудностей, добивалась своего. Когда Французская Республика награждала ее Орденом Почетного Легиона, кто-то подчеркнул, что награда вручается участникам движения Сопротивления, тогда Майя очень хорошо ответила: "Как раз я всю жизнь и сопротивлялась". В этом и была вся ее жизнь. Я видел, как она боролась за все: за роли, за новые спектакли, за поездки. Она этим жила, преодолевала все трудности и добивалась замечательных успехов. Несмотря на длинный список ее ролей, то, что она воплотила на сцене "Кармен", свою мечту, думаю, было для нее самым важным", - поделился Азарий Плисецкий, недавно представивший в Большом театре свою книгу под названием "Век Майи".

Плисецкая, по словам ее брата, обладала уникальной музыкальностью, чувством ритма, подачей. "Веса в ней никогда не чувствовалось. Часто говорят, что балерины тяжелые. Я всегда отвечал, что у них может быть характер тяжелый, но, если она настоящая балерина, она будет легкая. Бывали совсем худенькие девочки, которые вставали с нами на поддержки, но их невозможно было оторвать от пола. Я горжусь тем, что мне довелось в жизни танцевать с такими великими балеринами, как Алисия Алонсо (создательница Национального балета Кубы - прим. ТАСС), как Майя", - отметил Плисецкий.

Народному артисту СССР Борису Акимову посчастливилось стать партнером Плисецкой и другом ее семьи. Момент, когда легенда отечественного балета предложила ему стать Иваном в "Коньке-горбунке", он вспоминает как самый значимый в своей творческой биографии. "Шел 1968-й, мой третий год в театре, тогда я уже работал в кордебалете, танцевал сольные партии. Во время занятий ко мне подходит Майя Михайловна и говорит: "Боря, хочу тебе сказать, что мне нужен высокий Иван в балете "Конек-горбунок". А я действительно был высоким, светлым и кудрявым тогда. Я прямо ахнул: думаю, как это - танцевать с самой Плисецкой?", - рассказал артист. Однако все переживания и барьеры были сняты балериной во время первых же репетиций, которые, по словам Акимова, проходили в душевной атмосфере. "На гастролях она всегда умела создать душевную атмосферу, любила поговорить с молодыми артистами. Она была балерина от Бога. Все, что она танцевала, было особенным. Так могла танцевать только Плисецкая. Она ушла, но ее звезда будет гореть вечно на балетном небосклоне", - вспоминает артист.

Как подчеркнула заведующая квартирой балерины Бахрушинского театрального музея Оксана Карнович, Плисецкая была новатором и революционером советского балета. "Она может быть названа балериной номер один. В чем же заключается ее особенность? Это резкое сочетание ее артистических качеств. Она обладала невероятно большим шагом и легким, парящим в воздухе прыжком. У нее был корпус необыкновенной красоты, а о руках можно говорить бесконечно - они были просто одарены природой. Это сочетание ее внешней и внутренней красоты, пропорций и изящества было чем-то неожиданным для балетной сцены. Конечно, в тот период было много выдающихся балерин, но как Плисецкая чувствовала сцену, это было произведение искусства", - сказала она.

Знаковой постановкой в ее карьере можно считать "Кармен" кубинского балетмейстера Альберто Алонсо и работу с французским хореографом Роланом Пети. "Позже она работала с Морисом Бежаром и Сержем Лифарь, о чем мечтали многие другие артистки. Она стала первой балериной, которая вывела на сцену героиню Льва Толстого - Анну Каренину. В этом смысле она во всем была первой. 20-й век можно по праву назвать веком Майи Плисецкой. <...> [Юбилей] является невероятно знаковой датой не только для России, но и для всего мирового сообщества", - заключила собеседница агентства.

Коллекция наград балерины обширна. Она - народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, обладательница премий "Триумф" и "Российский Национальный Олимп", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" 3 и 2 степеней, а также орденов многих стран. Ее имя присвоено малой планете номер 4626.

При этом жизнь Плисецкой далеко не всегда была счастливой и безоблачной. Дочь репрессированных родителей, она находилась под надзором КГБ и несколько лет вообще была "невыездной". Но и в самые трудные времена ее всегда поддерживала любовь зрителей.