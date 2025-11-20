Кустурица: кино остается самым эффективным инструментом формирования идеологий

По мнению режиссера, отдельные современные фильмы в США формируют одностороннюю политическую повестку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индустрия развлечений, и кино в частности, продолжает использоваться Голливудом как инструмент формирования идеологических установок. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

"Они [Голливуд] видят, что развлечение - самый лучший способ показывать людям определенный образ жизни и идеологию комфортной жизни", - отметил он.

Кустурица добавил, что, по его мнению, отдельные современные фильмы в США формируют одностороннюю политическую повестку. "Например, Кэтрин Бигелоу недавно сделала фильм о начале атомной войны ("Дом из динамита", 2025 - прим. ТАСС). У них все хорошо скоординировано: они против России, против Путина", - заявил он.

Режиссер также отметил значимость процессов, происходящих в рамках БРИКС. "Новые шаги [важны], например, БРИКС - это новая политическая платформа, платформа мира, объединяющая 4-5 млрд человек. Я думаю, что это будет не только материальная, но и духовная победа", - заключил он.