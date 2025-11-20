В Кириллове нашли героя картины 60-летней давности московского художника Шабаева

Им оказался Павел Балдин 1896 года рождения, прошедший три войны и спасший свою семью от послевоенного голода

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Неизвестного ранее героя картины "Дедушко" московского художника Леонида Шабаева, которую он написал в Кириллове Вологодской области около 60 лет назад, нашли. Им оказался кирилловчанин Павел Кириллович Балдин 1896 года рождения, прошедший три войны и спасший свою семью от послевоенного голода, рассказали ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, где хранится картина.

"В 2025 году в фонды музея поступили картины Леонида Шабаева, написанные им в Кириллове в 1966 году. На одной из них - портрет кирилловчанина. Об этом свидетельствуют материалы книги мемуаров художника "Пространство времени". В мемуарах значится, что, приехав на Русский Север, Шабаев обосновался недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря, в доме, где жила супружеская пара. Хозяйством заведовала "бабушка", которая ласково называла своего мужа "дедушко". Именно такое название - "Дедушко" и получила картина", - рассказала генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова.

Дедушка описан как маленький, щупленький, жилистый. Он прошел три войны: Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную. Автор ярко описал дедушку, его жизненный путь, но не указал ни имени, ни фамилии. Поэтому музейщики решили отыскать героя. Темой заинтересовалась кирилловский краевед Лидия Глызина, которая провела целое расследование.

"Лидия Ивановна нашла родственников "Дедушки" и путем сверки картины с фото определила, что на холсте изображен Павел Кириллович Балдин 1896 года рождения. Проживал он, как и описывает в своих мемуарах художник, на пригорке, на улице Белозерской. И, как и тот герой картины, прошел три войны, пережил голод, научился выживать в сложнейших условиях, был награжден медалью "За боевые заслуги" во время Великой Отечественной войны", - сообщили в музее.

Выяснилось, что у дедушки была сестра Мария, у которой в Кириллове до сих пор живет внучка - Марина Евграфова, в ее домашнем архиве нашлись фотографии, она поделилась воспоминаниями. "С [женой] Анной Петровной жили ладно. Она по характеру строгая была, занималась по хозяйству, пироги пекла, ягоды собирала. Дельная. А дядя Паня три войны прошел, знаю его, как орденоносца, но очень скромного. Когда на парады ходил, пиджак с наградами всегда курточкой накрывал, не любил выпячиваться. Похоронены супруги на старом кирилловском кладбище, напротив часовни Иоанна Воина", - сообщила родственница.