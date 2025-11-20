Роман Кинга "Оно" изымают из продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ объяснили это тем, что такая продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Роман Стивена Кинга "Оно" начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ ТАСС это объяснили тем, что данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки.

Ранее СМИ сообщили, что книгу на русском языке почти невозможно обнаружить в Ozon и Wildberries, хотя издания на английском все еще можно найти. Также роман оказался в дефиците в книжных магазинах. В Новосибирске, в частности, произведение якобы убрали с полок "в один день по предписанию".

"Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки. По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции обнаружено не было. На маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как убедился корреспондент ТАСС, роман действительно нельзя приобрести на некоторых маркетплейсах. Также "Оно" отсутствует на полках нескольких интернет-магазинов, реализующих книжную продукцию.

"Оно" - роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв (часто принимает облик клоуна Пеннивайза). Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой - их взрослой жизни (1985 год).