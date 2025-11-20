Статья

Идет охота на людей. Взлеты и падения серии фильмов "Хищник"

В ноябре 2025 года вышел фильм "Хищник: Планета cмерти", который показал лучшую премьерную кассу в истории франшизы, собрав на старте $80 млн. Рассказываем, как эта фантастическая вселенная переживала свои подъем и падение, а потом вновь переизобрела сама себя, вернув поклонников к экранам

Редакция сайта ТАСС

© Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

Начало охоты

Все началось в 1984 году, когда братья Томас, Джим и Джон, придумали концепцию, вдохновленную рассказом Ричарда Коннелла "Самая опасная дичь" и гремевшими в то время фантастическими блокбастерами "Звездный путь" и "Чужой". Первая версия сценария повествовала о команде инопланетных охотников, но идея была упрощена до одного хищника, преследующего самую опасную добычу на Земле — человека.

Когда получившуюся историю показали Арнольду Шварценеггеру, он не загорелся идеей. Ему не нравилась концепция, в которой он один противостоит пришельцу. В итоге сценарий еще раз переработали, добавив в него элитных коммандос, сделав из проекта гибрид боевика и научной фантастики.

Кадр из фильма "Хищник", 1987 год © Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

Привычный дизайн чудовища придумал мастер визуальных эффектов Стэн Уинстон, который проектировал скелет для "Терминатора" и работал над дизайном в фильме "Чужие", получив за него свой первый "Оскар". Считается, что одну из отличительных черт хищников придумал режиссер Джеймс Кэмерон во время полета в Японию вместе с Уинстоном. Именно он предложил добавить в образ инопланетного охотника мандибулы — шипастые жвала, похожие на те, что используют насекомые для захвата, измельчения и переработки пищи.

"Хищник", снятый Джоном Мактирнаном, вышел на экраны в 1987 году. Критики встретили картину неоднозначно, но фильм собрал почти $100 млн по всему миру при бюджете $18 млн. Со временем лента стала классикой жанра боевиков, определив эстетику экшена 80-х.

Первые неудачи

После кассового успеха оригинала студия 20th Century Fox не раздумывая дала зеленый свет продолжению. Братья Томас вернулись к разработке истории и предложили шесть разных идей, но сошлись на переносе действия из реальных джунглей, в которых снималась первая часть, в городские — в антиутопический Лос-Анджелес будущего.

Изначально сценарий предполагал продолжение истории героя Шварценеггера, но тот отказался от участия, считая, что ему недоплачивают за роль. В итоге сюжет переписали под нового героя — лейтенанта полиции Майка Харригана, которого сыграл Дэнни Гловер.

Режиссером этой картины тоже был уже не Мактирнан: роль постановщика досталась Стивену Хопкинсу. Он сделал фильм более мрачным и жестоким, но это ему не помогло — лента 1990 года собрала всего $55 млн и провалилась в прокате. Студия, которая надеялась сделать из "Хищника" крупную франшизу, отказалась от продолжения.

Чужой не против хищника

Казалось бы, что вселенная была похоронена, но нет. Во второй части в сцене на корабле охотника появился череп ксеноморфа — монстра из серии "Чужой". Именно эта отсылка определила новое направление франшизы. Известное издательство комиксов Dark Horse решило столкнуть хищников и чужих на страницах журналов. Сначала были созданы небольшие сольные истории, а в 1990 году, почти параллельно с выходом сиквела, вышла первая полноценная серия Aliens vs. Predator ("Чужой против Хищника").

Оригинальная сюжетная линия повествовала о Мачико Нагучи — девушке, которая так вдохновила инопланетных охотников, что те взяли ее с собой. Ее история продолжалась и в других сериях, девушка стала одним из ведущих персонажей франшизы. Про хищников стали делать и другие комиксы, среди которых кроссоверы с Терминатором, судьей Дреддом и другими супергероями — например, с Бэтменом.

Также франшиза раскрылась и в играх. В 1993 году японская компания Capcom создала аркадный экшен о противостоянии двух инопланетян, а в 1999-м Rebellion Games сделала прорывной для своего времени шутер, породивший игровую серию: геймерам предлагалось три кампании с абсолютно разным геймплеем — за человека, чужого и хищника.

Кадр из фильма "Чужой против Хищника", 2004 год © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

В начале нулевых инопланетный охотник все-таки вернулся на киноэкраны, но в компании с ксеноморфом. В 2004 году Пол У.С. Андерсон ("Обитель зла") срежиссировал фильм о противостоянии космических чудовищ, где хищники охотятся на пробудившихся в недрах Земли чужих, а исследовательская экспедиция людей оказывается между двух огней. Картина собрала приемлемые $172 млн, но критики его разгромили, назвав тщетной попыткой перезапустить две угасающие франшизы.

В 2007-м вышел сиквел с подзаголовком "Реквием", который является прямым продолжением первой части противостояния. Но эту картину оценили еще хуже, кроме того, в этом фильме некоторые критики считают сцену с ксеноморфом в роддоме одной из самых отвратительных и бесполезных в истории кино. Во время разработки этой картины озвучивались идеи по поводу третьей части, но из-за провала производство триквела было заморожено.

Провал за провалом

В 2010 году Роберт Родригес получил возможность спродюсировать новый фильм франшизы — "Хищники". Идея этой картины возникла у него еще в 1990-х: действие в ней происходит на планете-заповеднике, где люди с разной судьбой становятся добычей. Главная роль в фильме досталась Эдриану Броуди — его образ был противоположным брутальному Шварценеггеру из оригинала, а за маскулинность в фильме отвечал российский актер и экс-чемпион UFC Олег Тактаров. В ленте показали, что существуют и другие породы хищников, которые ведут племенную войну с классическими представителями вида. Фильм не стал провалом, но и звезд он не собрал — несмотря на приемлемый коммерческий успех, он не стал новым началом для франшизы.

Кадр из фильма "Хищники", 2010 год © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Через восемь лет Шейн Блэк, который играл в оригинальном фильме Рика Хоукинса, попытался дать новый шанс хищникам, но его производство превратилось в хаос. Он был полностью недоволен работой, проделанной над третьим актом картины, и переснял весь финал. Значительная часть фильма претерпела радикальные изменения: целые сюжетные линии, среди которых были эпизоды с дружественными людям хищниками, были вырезаны, ключевые сцены перенесли из дневного времени в ночное, потому что получившийся монстр выглядел не страшно при свете дня.

И результат оказался катастрофическим. Фильм собрал меньше, чем и "Чужой против Хищника", и "Хищники", не окупившись даже минимально. Зрители и критики хором говорили, что в фильме нет ничего хорошего — запутанная история погубила ленту и ее потенциал стать чем-то большим, чем кино класса Б.

Второе дыхание хищника

Вернул хищников на пьедестал режиссер Дэн Трахтенберг в 2022-м с фильмом "Добыча". К нему обращались еще во время съемок картины 2018 года, видимо, осознавая предстоящий провал. Идея режиссера заключалась в том, чтобы исключить сюжетную связь с прошлыми частями и перенести действие в прошлое — действие "Добычи" происходит на территории племен команчей в 1719 году. И это сработало — аутентичные диалоги на языке индейцев, напряженная атмосфера охоты и свежий взгляд на франшизу сделали фильм успешным.

Критики высоко оценили картину, увидев потенциал для воскрешения серии. Фильм в течение нескольких дней был самым просматриваемым в США, хотя его даже не показывали в кинотеатрах — посмотреть его можно было исключительно онлайн.

На волне новой популярности хищников Трахтенберг сразу решил снимать продолжение, в котором будет то, чего вообще никогда не было во франшизе. Многие зрители жаловались на однообразие сюжетов, и режиссер решил сломать этот шаблон.

За несколько месяцев до выпуска картины на стримингах вышел мультфильм "Хищник: Убийца убийцы", который должен был подогреть интерес к франшизе. В нем уже несколько временных промежутков: Скандинавия IX века, феодальная Япония и США времен Второй мировой войны. Мультипликационный боевик показал, как разные цивилизации воспринимали хищников через призму своего мировоззрения.

Мировая премьера фильма "Хищник: Планета смерти", 2025 год © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

В ноябре 2025 года вышел фильм "Хищник: Планета смерти", который попал на экраны кинотеатров и заслужил высокие оценки критиков за смелый подход. В итоге зритель получил историю, в которой хищник работает в команде с другими видами: с синтетиком в исполнении Эль Фаннинг и бронированным, но дружелюбным зверьком. В нем монстр — антигерой, за которого хочется болеть и переживать.

Дэн Трахтенберг взялся за франшизу основательно и теперь имеет почти полный карт-бланш на ее развитие. До выхода "Планеты смерти" он обещал в случае успеха картины снять третий фильм. Лента получила одобрение и заработала серьезную сумму, и теперь новая часть уже не за горами. Более того, возможно, в этой картине вернется майор Датч, которого сыграл Арнольд Шварценеггер в первой части.

Даниил Хмелевской