Умер бывший басист The Stone Roses Гари Маунфилд

Ему было 63 года

Гари Маунфилд © Kevin Winter/ Getty Images for Coachella

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший бас-гитарист британской рок-группы The Stone Roses Гари Маунфилд, известный под псевдонимом Мани, умер на 64-м году жизни. Об этом сообщил брат музыканта Грег Маунфилд.

"С самым тяжелым сердцем я должен сообщить о смерти моего брата. Покойся c миром, RKID", - говорится в публикации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). На сленге жителей севера Англии и, в частности, Манчестера, где в 1983 году была основана группа, RKID означает our kid ("наш ребенок") и часто применяется в обращении к братьям.

Маунфилд стал участником группы в 1987 году, присоединившись к солисту Иэну Брауну, гитаристу Джону Сквайру и барабанщику Алану Рену. Он играл в группе до распада коллектива в 1996 году, перейдя в затем шотландскую рок-группу Primal Scream. Несмотря на то, что The Stone Roses никогда не возглавляла британских хит-парадов, группа была довольно популярна на родине. Четыре ее песни и столько же альбомов входили в топ-10 чартов, а 15 композиций провели 42 недели в топ-40.

The Stone Roses стала одной из первых групп так называемой манчестерской волны рубежа 1980-1990-х годов, которая также включала в себя такие коллективы, как Inspiral Carpets, James и другие.

Соболезнования по поводу ухода из жизни Маунфилда высказали члены его бывшей группы, а также другие музыканты, в том числе из групп "манчестерской волны" - Happy Mondays, The Charlatans. Среди отреагировавших на смерть музыканта оказался один из участников манчестерской рок-группы Oasis Лиам Галлахер. "Я в полном шоке и совершенно опустошен, узнав новости про Мани. Это мой герой. Покойся с миром RKID", - написал он в X.