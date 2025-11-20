Вечер в честь 100-летия Плисецкой прошел в театре "У Никитских ворот"

На мероприятии показали спектакль "Я - Майя!" по пьесе народного артиста РФ Марка Розовского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Праздничный вечер в честь 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Майи Плисецкой прошел в театре "У Никитских ворот", передает корреспондент ТАСС. В рамках мероприятия состоялся специальный показ спектакля "Я - Майя!" по пьесе художественного руководителя театра, народного артиста РФ Марка Розовского.

"Память о Майе - это призыв к служению вечному, гармоничному, к высоте. Она продолжала приносить радость в самые трудные дни своей жизни, подвергаясь унижениям, оскорблениям, слежкам. Это свидетельство того, что искусство все равно побеждает. Вместе с Майей всегда побеждали искусство, мастерство, сила духа. То самое, которое превыше жизни, которое может нас спасти и уберечь. Поэтому она нам нужна. <…> В какой-то мере об этом моя пьеса, об этом спектакль, поставленный Игорем Скрипко, об этом работа театра "У Никитских ворот", которую я вас приглашаю за посетить", - сказал Розовский на пресс-конференции перед специальным показом спектакля.

В спектакле прослеживается путь балерины Риты после драматического происшествия, когда неизвестный злоумышленник прячет в ее пуанты золотой гвоздь, лишая девушку возможности танцевать. Пока Рита пытается справиться с болью и сомнениями, она предлагает художественному руководителю театра сделать балетную постановку о княжне Таракановой. В это время загадочный поклонник балерины подсказывает ей прочитать книгу "Я - Майя Плисецкая". После прочтения героиня находит в себе новые силы - несмотря на травму продолжить борьбу за заветную партию. Режиссером-постановщиком спектакля и исполнителем роли художественного руководителя театра стал Игорь Скрипко. Риту сыграла Ксения Некрасова.

День рождения Майи Плисецкой отмечается 20 ноября. Балерина родилась в 1925 году, в 1960 году стала прима-балериной Большого театра.