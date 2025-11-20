В Губернском театре пройдет премьера хип-хоп спектакля "Ревизор"

Показы состоятся 21 и 22 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский губернский театр 21 и 22 ноября представит премьеру спектакля "Ревизор: комедия в стихах" по мотивам пьесы Николая Гоголя. Классическая комедия в постановке Юрия Квятковского получит новое звучание в формате хип-хоп спектакля.

"Мне кажется, что соединение готического комикса, неонуара и великой русской классики, такой как "Ревизор" Николая Гоголя, - это вечная тема стяжательства, к сожалению, неискоренимая. Здесь не обязательно, чтобы артисты были в современных костюмах, галстуках и пиджаках. Такие варианты уже были, я видел их много раз. Важно сделать эту постановку современной. Юрию Квятковскому это удалось", - сказал художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

Привычный текст Гоголя звучит как бит, а монологи персонажей превращаются в баттлы и рэп-исповеди. Как отметил автор стихов Лев Кисилев, основной задачей было достоверно передать текст классика. "Иногда я менял слова, но при этом стремился сохранить актуальность того времени. Если встречалась какая-то идиома, приходилось искать аналогии в других произведениях Гоголя, чтобы найти подходящую фразу. В процессе работы я стремился извлечь из старого содержания все самое ценное и переложить это в новую форму, открывающую актуальность текста для современного читателя. Классика, как мне кажется, остается живой именно потому, что она воспринимается по-разному - в зависимости от времени и возраста читателя", - добавил он.

Декорации становятся самостоятельным персонажем. О них журналистам рассказал художник-постановщик Антон Левдиков: "Сцены представляют собой отдельные комиксы. Из героев я создавал своеобразных вампиров. Можно даже найти отсылки на семейку Адамс. Ну и как вы могли заметить, мы очень много работали с деталями". Так, черно-белое пространство лишь изредка разбавляется красными элементами костюма Хлестакова.

"Наш спектакль - в стиле хип-хоп. Я не раз работал в этом жанре, первый опыт был еще в 2008 году, в моей первой постановке "Копы в огне". И очень хотелось в качестве основы попробовать проанализировать текст классический, хрестоматийный. Я очень надеюсь, что от такого сочетания возникнет некая химия. Это, безусловно, великий текст. Гениальная комедия, породившая огромное количество последователей. Каждый день на репетициях мы наблюдаем, как эта комедия рассказывает нам что-то новое о сегодняшнем дне", - заключил режиссер постановки Юрий Квятковский.

Над спектаклем также работали: сценарист Александра Лебедева, видеохудожник Александр Плахин, художник по свету Алексей Крючков, хореограф Евгений Горенятенко и композитор Сергей Азеев.