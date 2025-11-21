AFP: картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн

Для полотен женщин-художниц это рекордная сумма, отмечает агентство

© Antony Jones/ Getty Images for Sotheby's

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Автопортрет Фриды Кало был продан 20 ноября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для женщин-художниц сумму $54,6 млн. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его информации, работа под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд, установленный американкой Джорджией О'Кифф. Картина О'Кифф ушла с молотка в 2014 году за $44,4 млн.

Согласно предварительным сентябрьским оценкам, автопортрет Кало оценивался в $40-60 млн.