Международный проект "Русские сезоны" завершился в столице Омана

Проект проходил в год празднования 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стартовавший в январе 2025 года международный проект "Русские сезоны" в Омане с успехом завершился в Маскате. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Международный проект правительства и Министерства культуры Российской Федерации "Русские сезоны" в Омане, который стартовал в январе 2025 года, с успехом завершился в столице страны Маскате, - отметили они. - Проект проходил в год празднования 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами".

По словам посла России в Омане Олега Левина, культурное сотрудничество двух государств обладает огромным потенциалом и стремительно развивается благодаря бережному отношению к истории, уходящей корнями в глубокую древность, общему стремлению двух стран к сохранению и популяризации богатого культурного наследия, духовных ценностей и традиций народов стран, к защите исторической правды в современном мире. "Российская культура востребована в Омане. Уверен, что тот импульс, который дали "Русские сезоны" нашему культурному сотрудничеству, приведет к появлению новых совместных проектов", - указал он.

Как рассказали организаторы, 16 ноября в Султанском оперном театре Омана состоялась лекция директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова на тему "Русские и арабские музыкальные инструменты из коллекции Российского национального музея музыки", совмещенная с мастер-классом музыкантов Оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Они также добавили, что на следующий день на сцене Султанского оперного театра состоялся первый концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова в Омане, вызвавший большой интерес публики качеством исполнения и необычностью инструментов.

"В программе прозвучали "Пляска скоморохов" из музыки к весенней сказке А. Островского "Снегурочка" Петра Чайковского, вариации на тему русской народной песни "Травушка-муравушка" Александра Цыганкова в исполнении оркестра, фантазия на тему романса "Соловей" Александра Алябьева и Анри Вьетана, Татарский вальс Салиха Сайдашева, фантазия на тему романса Евгения Юрьева "В лунном сиянии" и другие композиции, отобранные специально для выступления в Омане, - уточняется в тексте сообщения. - Также российские и оманские музыканты совместно исполнили две национальные композиции: "Прекрасный Оман" и "Светит месяц" Василия Андреева".

Вечером 17 ноября были подведены итоги Международного проекта "Русские сезоны в Султанате Оман", на которой его организаторы и участники поделились опытом подготовки и проведения мероприятий проекта. По мнению генерального директора Султанского оперного театра Умберто Фанни, подобные совместные культурные проекты помогают развивать межгосударственный диалог, так как "язык музыки не нуждается в переводе, он напрямую попадает в сердца людей".