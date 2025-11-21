Мишустин поздравил Театр им. Сац с юбилеем

Музыкальному театру исполняется 60 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летним юбилеем театра.

"60 лет знаменитый Московский государственный академический детский музыкальный театр дарит незабываемые эмоции зрителям. Ведь особое творческое пространство всегда объединяло талантливых артистов, музыкантов, дирижеров", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что история театра неразрывно связана с именем оперного режиссера Наталии Сац, которая многое сделала для его создания и становления.

Свой юбилей театр встречает на обновленной сцене Большого зала, указал премьер. "Новые технические возможности позволяют ставить здесь уникальные спектакли, воплощать самые смелые замыслы, демонстрировать вокальное, хореографическое, драматическое мастерство актеров, виртуозную игру оркестра", - говорится в поздравлении Мишустина.

"Ваши постановки - это всегда яркий праздник. Они открывают юным зрителям подлинную красоту шедевров музыкального искусства. И потому становятся событием не только в Москве, но и на гастролях", - добавил председатель правительства.

Он пожелал коллективу театра вдохновения, творческих удач, ярких проектов и премьер.