Более 30 фильмов выдвинули для участия в кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объявлен список фильмов, представленных на рассмотрение экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". В него вошли 34 картины, сообщили журналистам организаторы премии.

"В конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа", - сообщили организаторы.

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство". Также в рамках церемонии будет вручен "Приз за вклад в мировой кинематограф".