В Москве представили документальный фильм о проекте "Культурный десант 45/25"

Картина режиссера-документалиста и оператора военной кинохроники Максима Фадеева стала отражением путешествия творческой команды по регионам России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма о всероссийском проекте "Культурный десант 45/25" режиссера Максима Фадеева состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"20 ноября 2025 года в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера документального фильма о масштабной культурной инициативе "Культурный десант 45/25". Картина режиссера-документалиста и оператора военной кинохроники Максима Фадеева стала отражением уникального путешествия творческой команды по регионам России. Фильм получил слоган: "Помня о прошлом, созидаем будущее"", - говорится в сообщении.

Фильм стал документально-музыкальным рассказом о миссии проекта, посвященного 80-летию Победы и преемственности поколений. В ходе экспедиции участники посетили пять городов - Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов и Волгоград, проведя более 30 культурных и общественных мероприятий. Общая аудитория превысила 8 тыс. человек.

Режиссер-документалист Максим Фадеев отметил, что многолетняя работа над фильмами о войне неизбежно приводит к размышлениям о природе современных конфликтов, человеческой жестокости и причинах противостояний. "В итоге я пришел к трем основным выводам. Первое - война бессрочная, второе - она не ограничена и ведется по всей территории страны, третье - она идет в сознании населения. Кроме того, мы сталкиваемся и с творческой войной. И какие бы героические поступки ни совершали сейчас наши парни в горячих точках, у нас разворачивается серьезная борьба в СМИ и в учебниках", - сказал он.

В экспедиции приняли участие Захар Прилепин, Ксения Алферова, Сергей Лукьяненко, Анна Долгарева, Мария и Петр Лундстремы, Леонид Лундстрем и многие другие деятели культуры и общественной жизни. По словам пресс-службы, их разговоры, встречи с жителями регионов и творческие выступления легли в основу фильма, который исследует тему памяти, культурной преемственности и роли искусства в осмыслении современных вызовов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также региональных правительств Нижегородской, Волгоградской, Самарской областей, республик Саха (Якутия) и Татарстан и Забайкальского края. Организатором выступило концертное агентство "КА22" Петра Лундстрема и Анны Ховановой.