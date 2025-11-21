"Золотая маска" объявила номинантов на XXXII национальную театральную премию

В список попали следующие постановки: "Риголетто" Большого театра России, "Эрнани" Мариинского театра, "Метель" Хабаровского краевого музыкального театра и "Песни Катулла" Алтайского музыкального театра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. 198 спектаклей вошли в список номинантов XXXII национальной театральной премии "Золотая маска". Среди них, "Перед рассветом" Мастерской "12" Никиты Михалкова, "Осень" в МХТ им. А. П. Чехова и "Позывной Тишина" Театра Табакова, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"Солнце Ландау" Театра Вахтангова, "Таня" Севастопольского театра им. А. В. Луначарского и "Бег" Тюменского Большого драматического театра, так же как и "Перед рассветом", претендуют на звание лучшего драматического спектакля большой формы в новом сезоне. В категории лучших драматических спектаклей малой формы выделили "Осень" МХТ им. А. П. Чехова, "Я не убивала своего мужа" Театра Наций, "Обломов" Александринского театра, "Позывной Тишина" Театра Табакова

В разделе "Опера" представлено десять работ, включая две версии "Аиды" - от Мариинского театра и Ростовского музыкального театра, а также "Семен Котко" Большого театра России. В категориях "Оперетта/мюзикл" заявлено девять постановок, в "Классическом балете" - три работы, в "Современном балете" - семь, в "Современном танце" - четыре, а в "Театре кукол" - семь. В внеконкурсной номинации "Лучший спектакль для детей" представлены десять участников.

В рамках XXXII конкурсного цикла премии была на рассмотрение поступило 789 работ из 454 театров, расположенных в 163 городах и 83 регионах РФ. Москва и Санкт-Петербург вместе прислали 122 заявки, в то время как остальные 332 поступили из других уголков страны. Допуск к конкурсной программе получили 85% от всех поданных заявок. Для очной оценки члены экспертных советов посмотрели 198 спектаклей.

Кроме того, был обнародован лонг-лист "Золотой Маски", куда вошли наиболее ярких, по мнению экспертов, спектакля сезона со всей России. В этот список попали постановки как федеральных театров: "Риголетто" Большого театра России, "Эрнани" Мариинского театра, так и региональных площадок, например, "Метель" Хабаровского краевого музыкального театра и "Песни Катулла" Алтайского музыкального театра.

Награждение запланировано на июнь 2026 года в Омске. Премия была учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году.