Свыше 7 тыс. детей в Донбассе и Новороссии увидят представления "Москонцерта"

Им также передадут подарки от правительства Москвы и жителей столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Культбригада "Москонцерта" отправится в декабре на Донбасс и в Новороссию, где покажет новогодние представления для более 7 тыс. детей и передаст подарки от правительства Москвы и жителей столицы. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин.

"Представление, которое мы приготовили - нехитрое, мы стараемся привозить знакомые детям сказки, чтобы не было необходимости погружаться очень серьезно. Мы стараемся просто их порадовать ярким представлением, музыкой, танцами, костюмами. Подарки предоставляет правительство Москвы, также будет новогодний сбор гуманитарной помощи от жителей", - сказал Бачурин.

Он уточнил, что с 21 ноября по 12 декабря во Дворце культуры имени С. П. Горбунова все желающие смогут передать для детей книги, развивающие игры, канцелярские товары и небольшие игрушки.

В рамках проекта "Культбригада Москонцерта" артисты регулярно выступают в приграничных населенных пунктах России, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для жителей разработали детские и взрослые музыкально-поэтические программы. С 2022 года провели более 1 150 таких мероприятий - их посетили свыше 157 тыс. человек.

С мая 2023 года выезды культбригады Москонцерта в зону специальной военной операции (СВО) практически всегда сопровождаются доставкой гуманитарной помощи. Для военнослужащих, мирных жителей, молодежи и школьников регулярно передают технику, книги и медицинское оборудование. Всего с начала СВО культбригада Москонцерта собрала более 70 тонн гуманитарных грузов.