В Сысерти реконструируют музей Бажова

Разработка проектно-сметной документации начнется в 2026 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Музей Павла Бажова на родине писателя в Сысерти Свердловской области будет реконструирован, разработка проектно-сметной документации начнется в 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

"На заседании правительства поднял вопрос о реновации музея Паши Бажова в Сысерти. <…> Здесь гостям рассказывают о детстве и творчестве писателя, показывают культуру и самобытность горнозаводского Урала. В следующем году начнем разработку проектно-сметной документации. Средства на это уже заложены в бюджете", - написал он.

Отмечается, что после завершения реконструкции музей получит новые пространства и современные условия хранения коллекций. По данным Паслера, поток желающих познакомиться с детством Бажова вырос с 2,5 тыс. в 2018 году до 16 тыс. в 2024 году, а после капитального ремонта музей сможет принимать до 61 тыс. посетителей в год.

"Типичную для заводского рабочего конца XIX века усадьбу с флигелем, баней, конюшней и амбарами родители писателя приобрели в 1870 году. Часть построек вскоре пострадала во время пожара. Сегодня сохранившиеся надворные постройки требуют капитального ремонта, да и вся инфраструктура комплекса серьезно устарела и требует обновления", - добавил он.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" было опубликовано в 1938 году.