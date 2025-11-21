Захарова: памятник Пушкину в Париже станет символом культурного присутствия РФ во Франции

Творчество поэта всегда было и будет объединяющим началом и неиссякаемым источником вдохновения, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Открывшийся в Париже памятник поэту Александру Пушкину станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как проинформировала дипломат, 20 ноября по инициативе МИД России в Париже на территории Российского духовно-культурного православного центра, который ежедневно посещают сотни жителей и гостей французской столицы, состоялось открытие памятника А. С. Пушкину. Автор памятника - заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Таратынов, работы которого украшают многие города России и других стран, указала Захарова.

"В нынешних условиях, когда в целом ряде стран русофобия возводится в ранг государственной политики, а русский язык и культура подвергаются гонениям, открытие в Париже памятника великому поэту приобретает особое значение. Он станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции, новой точкой притяжения всех, кто интересуется культурой и историей России. Какие бы трудные времена ни переживали российско-французские отношения, для народов наших стран творчество А. С. Пушкина всегда было и, убеждены, будет объединяющим началом и неиссякаемым источником вдохновения", - отметила представитель российского дипведомства.

Захарова подчеркнула, что в церемонии открытия приняли участие посол России во Франции Алексей Мешков, представители дипломатического корпуса, Русской православной церкви, литературоведческая и культурная общественность Франции, соотечественники россиян, а также прямые потомки поэта - проживающие в Бельгии А. А. Пушкин и его жена М. А. Пушкина-Дурново. "При содействии Министерства культуры Российской Федерации приурочили к этому событию ряд интересных мероприятий по пушкинской тематике, включая камерное исполнение оперы "Евгений Онегин" П. И. Чайковского с участием солистов Большого театра и Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко", - добавила дипломат.