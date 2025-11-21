ANP: картина Ван Гога ушла с молотка в Нью-Йорке за $62,7 млн
ГААГА, 21 ноября. /ТАСС/. Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Об этом сообщило агентство ANP.
По его информации, речь идет о полотне 1887 года "Стопки парижских романов и розы в стакане" (Piles de romans parisiens et roses dans un verre). Как отмечает агентство, покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая сумма, за которую была продана картина, превысила предварительную оценку примерно на 35%.
Полотно "Стопки парижских романов и розы в стакане" было создано Ван Гогом в ноябре-декабре 1887 года в Париже. Работа относится к тому периоду, когда художник жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. На картине изображены стопки книг на столе и стакан с розами. Подлинность работы подтверждена экспертами музея Ван Гога в Амстердаме.