В Перми в Доме Мешкова до 2030 года появятся новые пространства

Процесс реконструкции новых помещений усадьбы начнется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Новые пространства появятся до 2030 года в Доме Мешкова в Перми, где расположена основная экспозиция Пермского краеведческого музея. Это произойдет за счет переданных музею построек, входящих в ансамбль усадьбы Мешкова, сообщила заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова в рамках заседания Ученого совета краеведческого музея, приуроченного к 135-летию культурного учреждения.

"В 2009 году мы получили новое здание - Дом Мешкова, и там разместилась экспозиция истории. Все это время мы мечтали о том, что когда нам будет передана полностью вся усадьба, мы ее модифицируем и покажем всем, как должна выглядеть усадьба конца XIX века. И вот наши мечты в этом году сбылись - нам действительно теперь передана вся усадьба. У нас много на нее планов", - сообщила Неганова.

По словам заведующей Домом Мешкова, процесс реконструкции новых помещений усадьбы начнется в 2026 году после того, когда будет создана концепция развития этого пространства. Затем, до 2030 года в музее построят новые экспозиции в переданных помещениях. После этого в самом Доме Мешкова планируется перестроить существующую экспозицию.

"В 2029-2030 годах мы собираемся благоустроить территорию всего музейного комплекса усадьбы. По предварительным планам, во флигеле разместится площадка для работы с аудиторией, там же будет библиотека и наш ведомственный архив, который будет доступен нашим посетителям, можно будет им пользоваться", - рассказала Светлана Неганова.

Также новое выставочное пространство появится в каретном сарае. Там разместится музейный туристический центр. Кроме того, планируется создать в Доме Мешкова музейное кафе и сувенирную лавку, которая может быть открыта в помещении возле подпорной стенки Дома Мешкова, где раньше, по словам Негановой, также располагалась лавка.

Пермский краеведческий музей имеет 11 выставочных залов по всему Пермскому краю, половина из них находится в Перми. Основное здание музея расположено в особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича для крупного пермского предпринимателя и мецената Николая Мешкова. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы открыта основная экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века. В 13 залах музея представлено более 5 тыс. экспонатов.