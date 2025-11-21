Путин поздравил коллектив музыкального театра имени Наталии Сац с 60-летием

Президент отметил его громкие и интересные премьеры

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац с 60-летием и отметил его громкие и интересные премьеры.

"Вы бережно храните творческие заветы своих предшественников, их художественные идеи и принципы, активно гастролируете, участвуете в престижных фестивалях, радуете юных зрителей громкими, интересными премьерами, приобщаете их к непреходящим духовно-нравственным ценностям, лучшим образцам театрального, музыкального, исполнительского искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент назвал основательницу театра Наталию Сац выдающимся режиссером и организатором. По словам Путина, Сац была ярким и увлеченным любимым делом человеком и настоящим подвижником. Нынешний коллектив театра достойно продолжает традиции преданного служения российской культуре, добавил президент.

"Еще раз с юбилеем! Желаю вам успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго", - заключил Путин.