В Архангельске пройдет выставка "Вернисаж новогодних елок"

Посетители смогут увидеть различные елки, например, с элементами хохломской росписи и с куклами-оберегами

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. "Вернисаж новогодних елок" пройдет в историко-архитектурном комплексе "Архангельские Гостиные дворы" и объединит на одной площадке 21 новогодний символ. В частности, гости увидят елки с элементами хохломской росписи и с куклами-оберегами, рассказали ТАСС в Архангельском краеведческом музее.

"Посетители увидят уникальные елки: елку детских воспоминаний, елку с элементами хохломской росписи, "елку-наряжуху", композицию в память об уходящих северных деревнях, елку с куклами-оберегами, "елку-соломбалку" в морском стиле, елку, посвященную промыслу добычи соли, а также елку "Защитники Отечества", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали агентству.

Проект объединит четыре направления - это социальная ответственность, поддержка бизнеса, развитие дизайнерского мастерства и сохранение традиций Русского Севера. Так, впервые пройдет благотворительная елка, посвященная поддержке недоношенных детей и их семей. Она призвана привлечь внимание к теме, требующей участия общества и развития медицинских инициатив в регионе. Еще одно направление - поддержка местного бизнеса. Представители делового сообщества станут участниками культурного проекта, показав, как современные компании могут вносить вклад в благотворительность и развитие городской среды.

"Вернисаж новогодних елок обещает стать не просто выставкой, а праздничным культурным событием, объединяющим историю, современность, творчество и социальные ценности. Дополнит галерею новогодних елок фотовыставка "Зимний Архангельск", где будут представлены фото заснеженного города XIX - начала XX века из фондов музея. Продолжить погружение в праздничную атмосферу можно будет, посетив новогодние мастер-классы от дизайнеров, а также экскурсию "Путешествие в Архангельск новогодний", посвященную традициям и истории празднования Нового года", - рассказала заведующая отделом экскурсионного обслуживания и приема посетителей музея Мария Нестеренко.