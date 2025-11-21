В Перми возле Мотовилихинских заводов планируется создать музейный кластер

Подобные площадки есть в соседних регионах, но в Пермском крае их нет, сообщил заведующий Домом-музеем Николая Славянова Алексей Старков

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Музейный кластер планируется создать возле Мотовилихинских заводов в Перми. Об этом сообщил заведующий Домом-музеем Николая Славянова Алексей Старков в рамках заседания Ученого совета Пермского краеведческого музея, посвященного его 135-летию.

"Темой обсуждения нашей секции является также идея формирования музейного кластера Мотовилихи, включающего в себя Музей-диораму, корпоративный музей [Мотовилихинских заводов], Музей пермской артиллерии, Дом-музей Славянова, а также остатки кварталов исторической застройки Мотовилихи (Мотовилихинский район - прим. ТАСС) между улицей 1905 года и улицей Славянова. Здесь также органически напрашивается новый музей гражданского машиностроения под открытым небом на месте заброшенного сквера у железнодорожной станции "Мотовилиха", - сказал Старков.

По словам заведующего Домом-музеем Славянова, подобные площадки есть в соседних регионах, но в Пермском крае их нет. "При том, что пермские заводы за свою историю производили не только моторы, артиллерию, первые советские танки, но и многие золотодобывающие драги, паровые экскаваторы, железнодорожное и нефтегазовое оборудование", - добавил Старков. Он также отметил, что научно-технические музеи Перми, объединенные в одном кластере с историческими кварталами Мотовилихи, приобретут "законченный образ небольшого провинциального заводского городка, которым Мотовилиха и была раньше".

Дом-музей Николая Славянова, изобретателя дуговой электросварки, - один из филиалов Пермского краеведческого музея. Это первый мемориальный музей технического профиля в Перми, который был открыт в 1988 году. Музей расположен в особняке XIX века, построенном по проекту самого Славянова на средства казны, как квартира помощника горного начальника Пермских пушечных заводов в Мотовилихе, рядом с которыми и построен дом. Здесь Славянов жил со своей семьей, а часть помещений он оборудовал под лабораторию-мастерскую.

Дом-музей Славянова являлся не только мемориальным, но и научно-техническим музеем, где рассказывается о видах и процессах сварки. Помимо этого, на выставочных площадях в музее постоянно работают различные временные выставки, связанные с историей промышленного производства, науки и техники.