В Твери открылся всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече"

География мероприятия охватит также города Калязин, Кимры, Конаково, Торжок и села Тургиново и Завидово

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 21 ноября. /ТАСС/. XIХ Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" открылся в Тверском академическом театре драмы. Как рассказала журналистам президент фестиваля, режиссер народная артистка РФ Светлана Дружинина, качество конкурсных работ остается неизменно высоким.

"Конкурсные работы хорошие, они меняются только тем, что иногда появляются новые имена. И это очень приятно, потому что кинематограф - это дело живое. И, конечно, мы передаем опыт молодым нашим коллегам", - сказала Дружинина.

Как отметил в приветственном слове врио губернатора региона Виталий Королев, Тверская область уже в третий раз принимает это культурное мероприятие, ставшее настоящим праздником для всех ценителей киноискусства.

"В этом году особое место в насыщенной программе фестиваля будет уделено показам, приуроченным к 80-летию Великой Победы. Увековечивая память о бессмертном подвиге поколения победителей, такие фильмы способствуют воспитанию молодого поколения на основе идеалов патриотизма и служения Родине", - говорится в приветственном слове главы региона.

По словам сенатора Андрея Епишина, фестиваль оказывает большое влияние на культуру Тверской области.

"Это очень важный и главный результат. Хотелось бы отметить, что историческое кино - это искусство, а не наука. А искусство порождает эмоции, впечатления. Это большая сила и большая ответственность", - отметил Епишин.

Фестиваль будет проходить в течение трех дней - с 21 по 23 ноября, в конкурсную программу вошли шесть полнометражных картин. В 2025 году география мероприятия, помимо Твери, охватит также города Калязин, Кимры, Конаково, Торжок и села Тургиново и Завидово. Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.