В Петербурге нашли шведский деревянный водопровод XVII века

Его часть передадут выставочному центру "Вселенная воды" петербургского водоканала

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Археологи обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент деревянной водопроводной системы на месте бывшего шведского города Ниена в районе Охтинского мыса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

"В этом сезоне археологи работали на Охтинском мысе на территории древнего шведского города Ниен. И сделали находку, которая переносит нас в начало XVII века: обнаружено 80 метров прекрасно сохранившихся деревянных водопроводных труб, выполненных по удивительно продвинутой для своего времени технологии. Археологи установили, что эти коммуникации были частью уникальной дренажной системы Ниены", - говорится в сообщении.

На этой неделе часть находки была передана выставочному центру "Вселенная воды" петербургского водоканала. Сейчас специалисты музея просушивают и обрабатывают древние коммуникации. "Древесина должна пройти консервацию, чтобы спустя четыре века снова зажить, уже как музейный экспонат, и занять достойное место в экспозиции", - отмечают в пресс-службе.

Технология изготовления старинных водопроводных труб заключалась в том, что мастера брали цельные стволы дерева, раскалывали их, выдалбливали сердцевину, а затем соединяли части. Чтобы вода не просачивалась, трубы оборачивали берестой - природным гидроизоляционным материалом. Благодаря плотному грунтовому слою деревянные трубы пролежали в земле более 400 лет.

История поселений на территории современного Петербурга на берегах рек Охты и Невы насчитывает более 7 000 лет. Около 1300 года здесь появилась шведская крепость Ландскрона, впоследствии взятая войсками Новгородской республики. Позже русские построили здесь поселение Невское Устье, но в ходе русско-шведских войн эти земли вместе с жителями вновь отошли шведской короне. В XVII веке в этом месте возникли город Ниен и шведская крепость Ниеншанц. Именно Ниен и Ниеншанц были захвачены императором Петром I в 1703 году, а вместо них на берегах Невы был основан Санкт-Петербург.