В Петербурге Владимир Спиваков представит швейцарского пианиста Лукаса Шиша

На концерте прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Йозефа Гайдна

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков представит в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича швейцарского пианиста Лукаса Шиша. Об этом сообщила пресс-служба концертной организации.

Это знакомство произойдет на концерте Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". В субботний вечер прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Йозефа Гайдна.

"Филармоническая публика впервые услышит 14-летнего пианиста из Швейцарии Лукаса Шиша - финалиста международного конкурса молодых пианистов Grand piano competition, стипендиата и участника концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, участника проектов Дениса Мацуева, в том числе фестиваля "Звезды на Байкале". Несмотря на юный возраст этот исполнитель уже выступал на таких престижных мировых сценах как нью-йоркский Карнеги-холл, женевский Виктория-холл, парижские залы "Корто" и "Гаво", - рассказали в пресс-службе.

В день петербургского дебюта Лукас исполнит сольную партию в Концерте № 12 для фортепиано с оркестром Моцарта. В программу войдут еще два произведения Моцарта - "Маленькая ночная серенада" и Дивертисмент ре мажор, а также Симфония № 85 "Королева" (La Reine) Гайдна, получившая имя благодаря особому расположению к композитору со стороны королевы Франции Марии-Антуанетты.