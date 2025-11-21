Умерла итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони

Ей был 91 год

Орнелла Ванони © Jacopo M. Raule/ Getty Images

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони умерла в возрасте 91 года. Как сообщает Corriere della Sera, ей стало плохо дома в Милане.

Ванони происходила из достаточно благополучной семьи и получила образование за границей. В итоге она окончила Академию драматического искусства в Милане и вскоре попала на музыкальную сцену. За свою длинную карьеру она сотрудничала со многими музыкантами, такими как Фабрицио Де Андре и Лучо Далла, а также известными джазовыми исполнителями. Ванони восемь раз участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, в последний раз в 2018 году. А в 2020, 2021 и два года назад она была приглашенной звездой на сцене "Аристон", где проводится фестиваль, напоминает издание.