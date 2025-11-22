Сенатор Епишин считает необходимым содействие съемкам кино в регионах

Это будет способствовать привлечению туристов, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин

ТВЕРЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин считает, что кинематографистам необходимо содействовать в съемках в регионах, так как это способствует повышению туристической привлекательности территорий. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС на площадке фестиваля "Киновече" в Твери.

"Конечно, этому надо содействовать. Ведь если в анонсе экскурсии скажешь, что место было в таком-то фильме, это точно вызовет дополнительный интерес, когда ты выбираешь маршрут или какую-то экскурсионную поездку", - сказал Епишин.

По его словам, в Тверской области было снято около 200 фильмов, из них порядка 60 - художественные полнометражные картины. Регион привлекает кинематографистов старинной архитектурой и разнообразием природы, в Тверской области множество усадеб XVIII-XIX веков.

Здесь снимали фильмы "Чапаев", "Война и мир", "Статский советник" "Гардемарины, вперед!", "Сибириада" и многие другие. "Кинематографисты любят Тверскую область за то, что, так скажем, она может маскироваться под кого угодно. Центр Твери с Императорским дворцом Екатерины II уверенно выдает себя за Петербург или Москву, а болотистые и лесные массивы под Оленино легко превращаются в сибирскую тайгу, например, в известном фильме "Девчата", - отметил Епишин. По мнению сенатора, места съемок для туристов можно обозначать табличками, что вызовет их безусловный интерес.

Фестиваль "Киновече" будет проходить в Тверской области до 23 ноября, в конкурсную программу вошли шесть полнометражных картин. В 2025 году география мероприятия, помимо Твери, охватит также города Калязин, Кимры, Конаково, Торжок и села Тургиново и Завидово. Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.