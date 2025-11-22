Гендиректор "Росизо" назвал топ-3 выставки 2025 года в Москве

В список вошли выставка "Жили-были: школа русской сказки", проект "Свояси. Путь современного русского искусства" и экспозиции "История Москвы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проекты Центра современного искусства "Винзавод", Государственного исторического музея (ГИМ) и Музея Москвы вошли в топ выставок за 2025 год, по мнению генерального директора музейно-выставочного центра "Росизо" российского публициста и куратора Ивана Лыкошина.

"Во-первых, это два замечательных, в каком-то смысле волшебных проекта: выставка "Жили-были: школа русской сказки" на "Винзаводе" и вне всяких сомнений, это проект "Свояси. Путь современного русского искусства" (ГИМ). Конечно, я не могу не упомянуть и о новой экспозиции в Музее Москвы - "История Москвы", - поделился в беседе с ТАСС эксперт.

Выставка "Винзавода" посвящена русским сказкам. В основе концепции пространства выставки лежит присказка "Сказка - ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок". Экспозиция объединила 15 тематических зон и поделила пространство на две смысловые части: школьные классы и инсталляции, имитирующие сказочные ландшафты и интерьеры. В качестве экспонатов были представлены работы современных российских художников и произведения известных иллюстраторов XIX - XX веков: Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Николая Кочергина и Евгения Мигунова, художественные инсталляции, в том числе иммерсивные и световые, арт-объекты и артефакты, созданные и отобранные для проекта галереей современного искусства "Триумф". Выставка работала с 20 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года.

Проект ГИМ, в свою очередь, был посвящен исследованию национальных традиций, которые нашли отражение в различных направлениях декоративно-прикладного творчества. Экспозиция работала с 5 марта по 11 августа. В выставке 2025 года приняли участие 79 художников, дизайнеров и мастеров из разных городов России. Каждый объект рассказывал личную историю автора, передавая непосредственный опыт соприкосновения с традицией. В пространстве экспозиции произведения искусства, помещенные в определенный контекст, приобрели новое значение и стали ключом к распознаванию общего культурного кода.

Экспозицию об истории столицы с I тысячелетия до н. э. до начала Великой Отечественной войны представили в Музее Москвы через живопись, графику, фотографии, редкие книги и мультимедийные экспонаты. Выставка повествует о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. Основной маршрут экспозиции помогает горожанам представить, как жили их предки, во что одевались, чем занимались и увлекались, как выглядели дома москвичей и как культурные, политические и экономические перемены отражались на их жизни. Гости могут увидеть такие ценные археологические артефакты, как фрагмент первых московских укреплений, заложенных основателем города Юрием Долгоруким (середина XII века), одну из четырех найденных на территории столицы берестяных грамот (последняя четверть XV века) и фрагмент мощения Красной площади (1480-е годы). С проектом можно ознакомиться до 31 декабря 2025 года.