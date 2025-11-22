Shaman отметил свое 34-летие концертом "30 лет на сцене" в Кремлевском дворце

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) отпраздновал 34-летие большим сольным концертом "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС.

Артист выстроил программу как сочетание музыкального шоу и разговора со зрителем, объединив реальные истории, архивные кадры и юмористические вставки о собственном творческом пути.

"Концерт-история, концерт-интервью и, конечно же, концерт-исповедь. Такого Shamanа вы еще не видели. Я хочу, чтобы вы услышали не только мой голос, но и мое сердце, которое бьется за каждой моей песней. Сегодня мне 34 года, из которых 30 лет я уже на сцене, два этих праздника мы отмечаем здесь, в Кремлевском дворце", - обратился артист к зрителям со сцены.

По словам музыканта, символическая дата "30 лет на сцене" связана с его ранним началом творческого пути. Shaman напомнил, что впервые вышел на сцену в четыре года, а свою первую песенную запись сделал в год, ее зафиксировала на кассету его мать. Во время концерта артист показал уникальные фотографии из семейного архива и реконструировал звук той самой записи.

В шоу были использованы элементы театрализации: Shaman в шутливой манере "вспомнил" свои первые "гастроли" по Подмосковью, "встречи" с культовыми артистами, а затем обратился к самому себе - маленькому. "Помни, делай то, что любишь всем сердцем. Не бойся открываться этому миру. И когда-нибудь, через 30 лет, ты выйдешь сюда, на эту сцену, чтобы сказать только одно: спасибо", - сказал он.

Также Дронов спел вместе с певцом Никитой Осиным, которого продюсирует, и с народным артистом России Григорием Лепсом.