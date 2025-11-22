Михалков: нужно снимать больше документальных фильмов об СВО

Режиссер подчеркнул, что художественные фильмы следует снимать после окончания спецоперации, так как эти события требуют переосмысления

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Художественные кинокартины о специальной военной операции снимать преждевременно, сейчас о ней следует создавать документальные фильмы и программы. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссер Никита Михалков.

"Я убежден, что надо снимать документальное кино, программу про СВО. Относительно художественного кино, <…> я очень боюсь спекуляций в этом отношении, что это сейчас в тренде, надо очень осторожно к этому подходить. Но я совершенно уверен, что возможность осмыслить это и обобщить может быть только тогда, когда мы сумеем отойти на несколько шагов от этой ситуации. Именно поэтому я сейчас не пытаюсь и не снимаю картины об СВО", - сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре "Россия".

"Я не снимаю картины о специальной военной операции не потому, что у меня нет позиции. Она есть. Более того, как бы это ни звучало пафосно, сегодня в Донбассе решается судьба нашей страны в целом. <…> Вспомните кино о войне. Были картины, которые снимались во время войны, хорошие картины. Но лучшее кино о войне, оно было тогда, когда война прошла, когда осмысление и масштаб произошедшего стал виден", - сказал Михалков.