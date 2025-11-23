Умер народный артист России Виталий Мишле

Ему было 84 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Виталий Мишле, известный ролями в телеспектаклях "Девичий переполох" и "Севастопольский вальс", умер 21 ноября на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

"Его не стало в пятницу", - сказал Тартаковский, отметив, что причиной смерти стал возраст и болезни. Директор добавил, что дата похорон ему пока не известна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. После окончания Музыкального училища имени Гнесиных артист оперетты выступал в Московском театре оперетты. Среди его последних работ - роль Луи Филиппа в спектакле "Баядера", Аполлона в спектакле "Орфей в аду", Пенижека в "Графине Марица" и другие.