Умер скрипач театра "Геликон-опера" Николай Жеренков

Многие годы артист работал в группе первых скрипок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Старейший сотрудник театра "Геликон-опера", артист оркестра Николай Жеренков умер 22 ноября на 73-м году жизни. Об этом говорится на сайте театра.

"С огромным прискорбием сообщаем, что 22 ноября ушел из жизни старейший сотрудник театра, артист оркестра, ведущий мастер сцены Николай Гавриилович Жеренков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Жеренков стоял у истоков труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. "Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов. Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас", - добавили в пресс-службе .