Бутман: нежелание запада взаимодействовать позволяет России открывать артистов

Народный артист обратил внимание на появление тренда исполнения джаза на русском языке

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. России необходимо философски воспринимать нежелание запада на фоне политической ситуации взаимодействовать в обмене опытом по развитию культуры, такая ситуация дает шанс открывать новых артистов внутри страны. Об этом заявил народный артист России Игорь Бутман в пресс-центре ТАСС в Ростове-на-Дону.

"Ситуация сложная и общение с коллегами - музыкантами из-за рубежа - всегда интересно, всегда хочется посмотреть, сравнить себя, [узнать], над чем они работают, какие новые веяния в разных уголках мира. Люди не понимают, насколько нам важны при любых обстоятельствах общение и культура. Многие за рубежом лишились чувства прекрасного. Мы это принимаем философски , - заявил Бутман в ходе пресс-конференции, посвященной ХХ Международному конкурсу молодых исполнителей "Мир джаза".

Народный артист обратил внимание на появление тренда исполнения джаза на русском языке. На примере конкурса он пояснил, что высвобождение ниши, которую ранее занимали иностранные исполнители, позволяет расширять географию российских участников и открывать новых талантливых артистов внутри страны.

"Это место освободилось для наших музыкантов, и это вынуждает наших ребят, людей, которые создают свои ансамбли, соответствовать уровню фестиваля, который был задан до этого. Мы открываем для себя неожиданных артистов. Когда делаешь фестиваль, международная составляющая - те артисты, которых привозишь, - они, конечно, забирают какое-то время у людей перспективных. Сейчас их нет, то есть появился шанс, мы можем дать шанс молодежи себя проявить", - отметил народный артист России.

По словам Бутмана, взаимодействие с дружественными странами продолжается. Например, в декабре у джазового оркестра запланировано турне в Таиланде, в январе - выступления в Латинской Америке, включая Кубу и Никарагуа.

ХХ Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" проходит в Ростове-на-Дону с 14 по 24 ноября, на участие были поданы 100 заявок, в очный этап оказались допущены 45 исполнителей.