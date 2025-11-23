Умер художник и литератор Михаил Гробман

Ему было 86 лет

Редакция сайта ТАСС

Михаил Гробман © Страница Михаила Гробмана в социальных сетях

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Теоретик и идеолог Второго русского авангарда, один из создателей израильского концептуализма, известный литератор и художник Михаил Гробман умер в Израиле, ему было 86 лет.

"С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня (23 ноября - прим. ТАСС) утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами", - говорится в публикации на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Михаил Гробман родился в 1939 году в Москве. В 1971 году эмигрировал в Израиль, где редактировал журнал "Левиафан" и был членом редколлегии журнала "Зеркало". Он автор более 2 тыс. графических и живописных работ, а также сотен стихотворений и теоретических статей. Работы Гробмана выставлены в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русском музее, Музее искусства в Тель-Авиве, Центре Жоржа Помпиду в Париже.