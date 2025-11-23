В Пскове на фестивале детских спектаклей представят три эскиза

"Кроха-фест" откроется в городе 9 декабря

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Организаторы первого всероссийского фестиваля детских спектаклей "Кроха-фест", который откроется в Пскове 9 декабря, организуют в рамках этого мероприятия работу творческой лаборатории. На ней будет представлено три спектакля-эскиза, в ходе которых зрители вместе с актерами будут учиться исследовать мир посредством театрального языка - пластического и музыкального, сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра).

"В рамках всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких "Кроха-фест" в псковском театре драмы пройдет лаборатория бэби-театра с участием артистов труппы. По итогам работы лаборатории 13 и 14 декабря зрителям будут показаны эскизы спектаклей, которые впоследствии, как ожидается, будут доработаны и войдут в репертуар театра. Куратор лаборатории - Анна Казарина, театральный критик, исследователь театра кукол и театра для детей, эксперт и куратор фестивалей, <..> руководитель проектного отдела Московского театра кукол", - говорится в сообщении.

В ходе творческой лаборатории будет представлена постановка "Лес". Режиссер - Арина Юдинцева. По задумке автора, зрители "проживут один день в лесу и станут свидетелями встречи с его обитателями". "Вместе с артистами будем кормить синицу, помогать белкам строить гнездо, запускать кораблики по ручью. Интерактивный формат позволит детям и родителям стать соавторами действия, а специальные наборы с природными материалами - активно взаимодействовать с персонажами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, публике будет представлен "Океан" режиссера Евгения Таныгина - постановка, погружающая зрителей в подводный мир, "где среди водорослей и рыб скрываются неожиданные находки". После показа каждый зритель сможет самостоятельно изучить тайны декораций. В постановке "Сотворение мира" режиссера Ленары Гадельшиной зрители попадают в пластическое и звуковое пространство, частью которого может стать ребенок. Завершится эскиз особой практикой для родителей, позволяющей осмыслить полученный опыт вместе со своим малышом.

"Бэби-театр и режиссерские лаборатории роднит общая тема исследования, поиска и эксперимента. В рамках нашей лаборатории будем исследовать мир посредством языка, но не вербального, а театрального: пластического, музыкального, перформативного, через доверительный непосредственный контакт от человека к человеку. Не думайте, что если разговор идет о спектаклях для самых маленьких, то и темы будут крошечные. Наоборот, для создания эскизов мы возьмем масштаб от сотворения мира до его величественных чудес - таких, как лес и океан. Бэби-театр - история не только для малышей, но и для родителей, совместный опыт проживания в познании себя и мира, поэтому смело приходите всей семьей", - приводит пресс-служба слова Анны Казариной.

О фестивале

Первый всероссийский фестиваль детских спектаклей "Кроха-фест" откроется в Пскове 9 декабря. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. В состав жюри вошли актриса театра и кино, лауреат национальной кинопремии "Золотой Орел" Юлия Хлынина, заслуженный работник культуры РФ, театровед, театральный критик Наталия Каминская, руководитель творческо-информационной части по основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра), театровед, театральный критик Елена Герусова, режиссер и художник, автор бэби-спектаклей в Псковском театре драмы и других российских театрах Александра Ловянникова. Жюри "Кроха-феста" присудит лучшим спектаклям гран-при - "Золотого кролика", призы за лучшую режиссуру и лучшее художественное оформление и специальный приз.