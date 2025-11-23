В Чувашии оперу "Князь Игорь" впервые поставили в полусценическом формате

Для постановки отобрали самые важные эпизоды, чтобы было емко, интересно и понятно зрителю

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Чувашский государственный театр оперы и балета ("Волга опера") поставил на своей сцене оперу "Князь Игорь" Александра Бородина. Спектакль впервые создан в полусценическом формате с использованием мультимедиа, сообщил ТАСС художественный руководитель и исполняющий обязанности директора театра Андрей Попов.

"Для нашего театра это особое событие. Оперы "Князь Игорь" не было в нашем репертуаре. Мы представили ее в полусценическом формате, в виде летописи о России, которая начинается с того, что князь Игорь вместе с братьями и сыном Владимиром собираются в поход на половцев", - сообщил Попов.

По его словам, это первая работа в таком формате. Было отмечено, что для постановки были отобраны "самые важные эпизоды, чтобы было емко, интересно и понятно зрителю".

"Мы заменили привычные декорации на современный видеоарт. Артисты выходят на сцену не в исторических костюмах, а в концертных платьях. Вся сила визуального повествования заключена в мультимедиа: на экран выводятся исторические образы, тематические изображения, дополнительные строки. Вся эта работа была проделана для того, чтобы глубже погрузить зрителя в ту эпоху", - пояснил Попов.

Он добавил, что материал оперы "очень актуальный сегодня". Показ спектакля состоялся в рамках XXXV Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова в Чувашии, который начался 9 ноября и завершится 30 ноября.