Театр Моссовета выступил в Тунисе, впервые показав "Тартюфа" за рубежом

В основу постановки легла одноименная пьеса французского драматурга Жан-Батиста Мольера

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета впервые представил свой спектакль на международной сцене. На фестивале "Театральные дни Карфагена" в Тунисе с аншлагом прошла постановка "Тартюф", в основу которой легла одноименная пьеса французского драматурга Жан-Батиста Мольера, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Зал расположенного в самом центре тунисской столицы "Города культуры" был переполнен как соотечественниками, так и местными жителями, для которых спектакль сопровождался субтитрами. Овации, которыми все без исключения зрители провожали артистов, не оставляли сомнений в том, что для мастеров театрального искусства языковых барьеров не существует.

Как рассказал в беседе с ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, спектакль для международного дебюта был выбран не случайно. "Мы приехали в страну франкоговорящую. Поэтому - это Мольер, это Франция. Нам, конечно, очень интересно, как в стране, в которой французский язык родной, это будет восприниматься", - сказал он.

Перед началом спектакля Марчелли признался, что нынешний дебют для Моссовета - первый опыт вне России и первый контакт со зрителем в Африке - является своего рода экзаменом. "Любые гастроли, особенно за рубеж, - это всегда какая-то проверка себя. Это дебют вне России, а тем более в Африке. То есть это не Европа, которая достаточно привычна к нашему театру. Мне очень интересно, как зритель Африки - пусть Северной, но Африки - воспримет спектакль, как у нас возникнет контакт с залом, будет ли это интересно, сложится ли та самая атмосфера, которая у нас в театре бывает. И самое главное, пройдем ли мы этот экзамен для себя", - сказал он.

Международный фестиваль "Театральные дни Карфагена" в 26-й раз открыл свою площадку в тунисской столице для классических и экспериментальных постановок со всего мира 22 ноября. Одно из крупнейших театральных мероприятий в Африке продлится до 29 ноября. В нем примут участие театральные коллективы стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Из России свои постановки в Тунис, кроме Моссовета, привезут московский театр "Школа драматического искусства" и Санкт-Петербургский Театр юных зрителей (ТЮЗ) им. Александра Брянцева.