Фестиваль имени Горковенко представит публике музыкальные редкости

Так, на открытии прозвучат не известные ранее фрагменты музыки Дмитрия Шостаковича к кинофильмам 1930-1970-х годов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Не известные ранее фрагменты музыки Дмитрия Шостаковича к кинофильмам 1930-1970-х годов прозвучат на открытии IV Петербургского музыкального фестиваля им. Станислава Горковенко, где центральным участником выступит Губернаторский симфонический оркестр. Об этих премьерах рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля дирижер Антон Лубченко.

"Дмитрий Дмитриевич почти полвека писал музыку для кино. И многое из этого наследия не звучит в концертных залах по той причине, что до недавнего времени ноты этой музыки были недоступны. Только в 2024 году усилиями вдовы композитора Ирины Антоновны было издано наиболее полное на сегодняшний день собрание сочинений Шостаковича, где впервые были опубликованы его партитуры к фильмам "Год как жизнь", "Софья Перовская", "Выборгская сторона". Эти сочинения представляют собой совершенно уникальные находки и уникальное мировое наследие. Там много интересных композиторских экспериментов и много музыки, которая не вошла в итоговую версию самих фильмов. Для меня огромная радость и честь, что именно наш оркестр станет первым исполнителем этих сочинений", - сказал Антон Лубченко, который продирижирует программой "Шостакович. Симфония кино" на открытии фестиваля в зале Академической капеллы.

Встречи с пьесами для фильмов продолжит концерт-диалог "Шостакович. Курехин" в Центре современного искусства им. Сергея Курехина. В эту программу своеобразной перекличкой через десятилетия вошла музыка Шостаковича к довоенному мультфильму "Сказка о попе и работнике его Балде" и саундтреки Курехина к лентам "Тюремный романс" и "Господин оформитель".

Еще один музыкальный мост организаторы фестиваля наведут на концерте "Шостакович - Бриттен. Диалог". Программа сопоставит "Простую симфонию" Бенджамина Бриттена и Симфонию №14, которую Шостакович посвятил своему британскому другу.

В Гербовом зале Эрмитажа слушателей соберет программа "Великие композиторы. Петербург. XX век". Здесь прозвучат пьесы Шостаковича и его учеников Мечислава Вайнберга и Вениамина Баснера.

Фестиваль завершится 23 декабря в Театре имени Веры Комиссаржевской, где будут исполнены сочинения, появившиеся или впервые сыгранные в 1905 году: фрагменты опер "Скупой рыцарь" и "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова и "Кащей Бессмертный" Николая Римского-Корсакова.

О фестивале

Петербургский музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко ведет свою историю с ноября 2022 года. Он носит имя дирижера, который сорок лет возглавлял оркестр Ленинградского радио и телевидения, позднее переименованный в Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Возглавляемый этим дирижером коллектив заслужил любовь многих поколений ленинградцев и петербуржцев. Фестиваль, носящий его имя, продолжает традиции маэстро, открывая слушателям новые или недостаточно изведанные пласты музыки.