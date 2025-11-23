Кустурица отметил день рождения в Дрвенграде

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Известный сербский режиссер Эмир Кустурица отметил свой 71-й день рождения в Дрвенграде в компании российских представителей и журналистов, прибывших в этнодеревню на международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".

Поздравительное письмо режиссеру направил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. В обращении дипломат высоко оценил вклад Кустурицы в развитие российско-сербских связей. "Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!", - говорится в письме посла. Он подчеркнул, что Кустурица "своим трудом, талантом и многочисленными успешными проектами вносит вклад в укрепление братских отношений между народами России и Сербии".

"Мы высоко ценим сотрудничество с Вами и с радостью ожидаем его продолжения в будущем", - отмечается в поздравлении. Боцан-Харченко также пожелал режиссеру "крепкого здоровья, новых творческих успехов, радости и вдохновения".

Праздничная встреча в Дрвенграде совпала с проведением международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", который уже второй год проходит под покровительством Кустурицы и собирает российских и сербских документалистов, военных корреспондентов и гостей из разных стран.