Театр балета Эйфмана впервые покажет в Китае "Преступление и наказание"

Спектакль планируют представить иностранной публике в 2026 году

ШАНХАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в 2026 году впервые покажет на гастролях в Китае спектакль "Преступление и наказание". Об этом рассказал ТАСС заместитель директора театра по гастролям и внешним связям Герман Гуреев.

"В следующем году гастроли начнутся в начале декабря на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине, - сообщил он. - Планируем привезти премьерный спектакль прошлого сезона, который пару дней назад был номинирован на "Золотую маску", - балет "Преступление и наказания" Бориса Эйфмана".

Представитель театра отметил, что это сложный по сценическому оформлению балет. "Даже в России не все сцены могут принять этот спектакль, поэтому мы особенно рады, что сможем привезти его сюда - в Китае сценические технологии практически в любом крупном городе таковы, что любой спектакль можно показать на самом высоком художественном и техническом уровне", - сказал Гуреев.

Помимо "Преступления и наказания", театр Эйфмана в следующем году может показать в Китае еще один-два новых спектакля, эта возможность сейчас обсуждается с партнерами, добавил он.

"Мы очень рады вновь приехать в Китай, это уже стало для нас доброй традицией каждый год приезжать в эту страну, где наш театр любят, ценят и с большим пиететом относятся к творчеству труппы и Бориса Эйфмана", - прокомментировал Гуреев ноябрьские гастроли в КНР. - Ну и зрители, которые уже стали нашими фанатами, совершенно замечательные".

"Встречаются поклонники, которые буквально ездят за труппой по разным городам и неоднократно посещают спектакли, - отметил он. - В рамках этих гастролей мы впервые были в замечательном городе Ханчжоу, и туда приехала девушка, которая сказала, что смотрела балет в 18-й раз в Китае с 2015 года, она подошла к нашей солистке Марии Абашовой и сказала, что это был лучший спектакль".

Гастроли театра Эйфмана в Китае

Гастроли Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана прошли в КНР с 6 по 23 ноября, в завершении Годов культуры России и Китая (2024-2025 годов). Балетная труппа с большим успехом выступила в Пекине, Сучжоу, Ханчжоу и Шанхае со спектаклями "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого и "По ту сторону греха" по мотивам романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".