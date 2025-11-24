На выставке "Индия. Ткань времени" в Москве представят более 300 экспонатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Выставка тканей и костюмов "Индия. Ткань времени" откроется в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" 23 декабря. На ней будет представлено свыше 300 экспонатов, сообщили в столичном департаменте культуры.

"Выставка "Индия. Ткань времени" - не только значимое событие в культурной жизни столицы, но и важный этап развития сотрудничества наших стран. Впервые в России будет представлена коллекция тканей и костюмов Национального музея ремесел в Дели. Ее дополнят экспонаты из отечественных музеев, работы российских и зарубежных дизайнеров и предметы из частных собраний модных домов. Они расскажут о влиянии индийской текстильной традиции на мировую моду", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Отмечается, что всего на выставке представят более 300 экспонатов в семи залах. Каждый из залов будет посвящен определенной теме: истории хлопка, шелка, шерсти, вышивке, окрашиванию, орнаментам и сари. От России в выставке примут участие Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей Востока, Государственный исторический музей, Музей имени Андрея Рублева, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. Кроме того, свои работы для проекта предоставят российские бренды, дизайнеры и модные дома. Часть экспонатов взята из частных собраний.

"В рамках публичной программы проекта пройдет более 30 мероприятий с участием российских дизайнеров и специалистов в области истории моды. Для маленьких гостей и их родителей организуют прогулки по выставке, организуют семейные мастерские, а подросткам предложат создать собственную коллекцию одежды в специальной лаборатории. Взрослых посетителей ждут кураторские экскурсии и лекции, серия дискуссий о коллекционировании и апроприации в мире моды, а также практикумы по завязыванию сари, натуральному окрашиванию и печати на ткани", - добавили в пресс-службе.

Посетить выставку можно до 12 апреля 2026 года. Для посещения необходимо приобрести билет в музей.