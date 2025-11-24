В кинодеревне Дрвенград завершился фестиваль документального кино РФ

Мероприятие открылось премьерой ленты Екатерины Яковлевой и Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Фильм 2-й. Преодоление"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" завершился в кинодеревне Эмира Кустурицы в Дрвенграде, сообщили ТАСС организаторы.

Выступая с приветственным словом, Кустурица в шутку назвал участников "заговорщиками". Он подчеркнул, что особенно важно проведение фестиваля именно в этом месте, которое считается культурной точкой, и выразил надежду, что проект будет развиваться.

Мероприятие открылось премьерой ленты Екатерины Яковлевой и Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Фильм 2-й. Преодоление" о подпольном фестивале фильмов об СВО в Италии и реакции местных СМИ.

Во второй день показали фильм Виталия Бузуева и Михаила Бурова "Дейтонский договор. Мир на весах", а также ленты Татьяны Борщ, Руслана Гусарова и Артема Сомова и несколько работ Ольги Кирий.

В деловой части состоялась дискуссия "Балканы и Донбасс: уроки истории" с участием Кустурицы, журналистов и экспертов. Участники обсудили схожесть политической судьбы Республики Сербской и Донбасса.

Форум проходит в Дрвенграде второй год подряд.

Почетными гостями стали посол Боснии и Герцеговины в Сербии Александр Вранеш, председатель Союза журналистов Республики Сербской Даниел Симич, режиссер Наталья Бондарчук, актер Михаил Мамаев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также российские и итальянские журналисты и военкоры.

Писатель Республики Сербской Желько Пржуль подчеркнул значимость фестиваля для Сербии и Республики Сербской, выразив надежду, что он станет традиционным.

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля объединена общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, в том числе ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер.