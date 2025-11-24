Умер индийский киноактер Дхармендра

Ему было 89 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Индийский актер Дхармендра, сыгравший в 300 фильмах, умер в Мумбаи на 90-м году жизни. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на его семью.

Смерть наступила после непродолжительной болезни.

За 60 лет работы в кино Дхармендра снялся в более 300 фильмах. В стране он был так же известен как Радж Капур и другие звезды отечественного кинематографа.

Дхармендра считался "самым романтичным и загадочным героем" индийских фильмов. С его уходом в индийском кино образовался вакуум, пишут местные СМИ.

Последний фильм с участием Дхармендры должен выйти в декабре 2025 года.