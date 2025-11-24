В Цхинвале 29 ноября пройдет фестиваль документального кино России

Мероприятие откроется 28 ноября в Нальчике премьерным показом фильма Ольги Кирий "Из плена" об истории уроженца Макеевки Дениса Резникова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документально кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в столице Южной Осетии 29 ноября и одновременно с этим, 28-30 ноября, - в столице Кабардино-Балкарии.

Как сообщили ТАСС организаторы, мероприятие откроется 28 ноября в Нальчике премьерным показом фильма Ольги Кирий "Из плена" об истории уроженца Макеевки Дениса Резникова. Во второй день зрителей ждет премьера фильма "Дорога жизни" о мотоциклистах из клуба "Ночные волки", которые с 2022 года защищают народ Донбасса. В программу также войдет картина Темиржана Байсиева "Война за соседним столиком".

29 ноября посетители фестиваля в Цхинвале и Нальчике одновременно посмотрят фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин" о сапере-разведчике из Дагестана, который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у Вооруженных сил Украины (ВСУ). После показа в обоих городах по видеосвязи пройдет панельная дискуссия "Кавказ в действии: Многонациональное единство на СВО".

Кроме того, в Цхинвале гостей фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" ждет премьера военкора Павла Кукушкина "Осетины на Донбассе. Хроника добровольцев штурмового отряда "Сармат", а также показ фильма "Остров веры" о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в тяжелые времена.

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер.