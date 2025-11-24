Мариинка покажет "Щелкунчик" в декабре 39 раз

Стоимость билетов начинается от 2,8 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр в декабре покажет спектакль "Щелкунчик" в разных версиях 39 раз. Минимальный порог цен сохранился на прежнем уровне, стоимость билетов начинается от 2,8 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Щелкунчик" Чайковского по праву считается одним из главных символов Нового года и потому пользуется неизменной популярностью у зрителей в зимний период. Количество представлений спектаклей в декабре и январе и минимальная стоимость билетов соизмеримы с прошлогодними показателями. Несмотря на повсеместное повышение цен, минимальный порог стоимости билетов в Мариинский театр остался на прежнем уровне - театр придерживается гибкой ценовой политики и предлагает ценовые сегменты, доступные различным категориям граждан. Так, стоимость билетов на "Щелкунчик" начинается от 2 800 рублей", - рассказали в пресс-службе Мариинского.

В декабре на его сценах "Щелкунчик" пройдет 39 раз. В это число входят две версии Мариинского театра: авторская, которая идет только в Мариинском, - в постановке Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова (2001), и классическая, в хореографии Василия Вайнонена (1934) и оформлении Симона Вирсаладзе (1954). Эта же постановка будет также представлена в исполнении воспитанников Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Кроме того, будет показан спектакль Театра балета им. Л. Якобсона - в хореографии Василия Вайнонена в редакции Николая Цискаридзе и сценографии Петра Окунева, отметили в театре.

В выходные на основных сценах количество представлений спектаклей увеличивается, чтобы новогодние постановки могли посетить все желающие - не только петербуржцы, но также гости из других городов, добавили в Мариинском. "В данный момент представлен широкий выбор мест всех категорий", - указали в театре.

В Михайловском театре показы "Щелкунчика" в декабрьской афише - с середины месяца. Как убедился корреспондент ТАСС, билеты на предновогодние спектакли в настоящее время доступны в разных ценовых категориях.

Показы балета "Щелкунчик" в декабре и январе также пройдут на сценах БКЗ "Октябрьский", Александринского театра (Театр балета им. Л. Якобсона), Эрмитажного театра и других площадках города.