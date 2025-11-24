В кинопарке "Москино" состоится географический диктант

Результаты будут размещены на сайте диктанта 21 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Географический диктант проведут в кинопарке "Москино" в полдень 30 ноября в Новой Москве. Вход на просветительскую акцию свободный, сообщили ТАСС в пресс-службе кинопарка.

"Международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант" состоится в многофункциональном зале образовательного центра кинопарка "Москино" в единый день проведения диктанта 30 ноября 2025 года в 12:00. Участником географического диктанта сможет стать любой желающий. Вход на площадку кинопарка "Москино" для прохождения диктанта свободный. В течение 45 минут участники ответят на 40 вопросов различной степени сложности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты будут размещены на сайте диктанта 21 декабря.

"Все варианты заданий сформированы на основе лучших вопросов, присланных победителями и участниками конкурса РГО "Напиши свой вопрос для Географического диктанта". Тематика диктанта отражает ключевые события и юбилеи 2025 года -180 летие Русского географического общества, 80 летие Победы в Великой Отечественной войне и 500-летие освоения Северного морского пути - и раскрывает историко культурные и географические взаимосвязи России со странами БРИКС. В пул заданий также вошли вопросы, подготовленные крупнейшими российскими компаниями и зарубежными партнерами РГО", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что за 10 лет международный проект объединил свыше 4 млн участников из России и 136 стран мира. "Географический диктант призван популяризировать отечественную географию и демонстрировать многообразие народов и регионов России", - подчеркивается в анонсе.

О кинопарке

Кинопарк "Москино" является частью проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Москва - город кино" и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка", "Шахты", "Европейский город", "Современная Москва", "Рейхстаг", "Русский средневековый город", "Города Восточной Европы" и другие площадки.

Московский кинокластер объединяет объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта "Москва - город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".